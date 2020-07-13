جدة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واساستقبل الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية لؤي طرابزوني بمقر الوقف بجدة اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالقنفذة محمد الزبيدي .واستعرض خلال اللقاء مبادرات الوقف في دعم جمعية البر بالقنفذة بما يزيد عن ٣٨٠ ألف عبوة من عبوات المياه الصالحة للشرب والتي وُزعت على الأسر المستفيدة في محافظة القنفذة ضمن برامج حملة " براً بمكة " التي أطلقها مؤخرا صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .// انتهى //23:25ت م0266