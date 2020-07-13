لندن 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأعلنت الحكومة البريطانية اليوم انطلاق أولى جولات مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع نيوزلندا.وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان بهذا الشأن أن الخطوة تأتي في إطار البناء على العلاقات التاريخية والروابط التجارية الوثيقة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام 2019 م ما يقارب ثلاثة مليارات جنيه إسترليني.وأشارت إلى أن إجراء المزيد من التعاملات التجارية أمر في غاية الأهمية في ظل الآثار الاقتصادية التي سببتها أزمة انتشار فيروس كرونا المستجد.مما يذكر أن الحكومة البريطانية تسعى ضمن خطط مغادرة الاتحاد الأوروبي إلى عقد اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع عدد تشمل إلى جانب نيوزلندا الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا.// انتهى //23:39ت م0269