واشنطن 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع العجز في الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة في يونيو إلى 864 مليار دولار مع استمرار الإنفاق القوي على برامج التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وهبوط إيرادت ضرائب الأفراد والشركات في البلاد.وبحسب بيانات الوزارة، رفع العجز المسجل في يونيو إجمالي العجز في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية إلى 2.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بفارق كبير العجز القياسي السابق لسنة كاملة البالغ 1.4 تريليون دولار والمسجل في 2009.وأوضحت أن الإنفاق قفز 223 في المئة في يونيو إلى 1.1 تريليون دولار، في حين هبطت الإيرادات 28 في المئة إلى 241 مليار دولار وهو ما يعكس خسائر الوظائف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وأيضاً تمديد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية هذا العام من أبريل إلى يوليو.// انتهى //23:41ت م0270