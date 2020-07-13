القاهرة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واساختتمت اليوم المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي استمرت على مدار 11 يوماً برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث، وممثلي الدول والمراقبين، بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.وأفادت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيانٍ لها اليوم بأن اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) عقدت اجتماعاتها بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلاه اجتماع لوزراء المياه، واستعرضت خلاله مناقشات اللجان الفنية والقانونية التي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسة بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.وأضاف البيان أن الوزراء اتفقوا على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المحادثات غداً الثلاثاء إلى جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تمهيداً لعقد القمة الإفريقية المصغرة.// انتهى //23:48ت م0272