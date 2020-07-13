حائل 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واستنظم جامعة حائل ممثلة بعمادة شؤون المكتبات غداً ندوة بعنوان " القيادة الجامعية في ظل الأزمات المجتمعية " يقدمها كل من وكيل جامعة حائل الدكتور سعود بن عيسى الشمري ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري وأستاذ إدارة التعليم العالي والتخطيط الدكتور عبدالله بن أحمد الزهراني وأستاذة إدارة سياسة ونظم التعليم الدكتورة منى بنت حسن الأسمر وذلك عبر برنامج " Zoom " .وتتناول الندوة مفهوم القيادة الجامعية ومتطلباتها وعوامل نجاحها وسمات القيادة الجامعية أثناء الأزمات المجتمعية، وكذلك مفهوم القيادة الرقمية ومتطلباتها وعوامل نجاحها وسمات القائد الرقمي و تجارب نجاح القيادة أثناء جائحة كورونا.// انتهى //23:48ت م0273