الرياض 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسيعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم ونظيره الإسباني عددًا من ورش العمل التطويرية لموظفي القطاع الرياضي ممثلًا في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين والأندية الرياضية.وتضم ورش العمل التي ستنطلق يوم الخميس المقبل عدداً من المواضيع المتعلقة بالمنتخبات الوطنية، والفئات السنية، والكرة النسائية، والتسويق، والعلاقات الدولية، ويترأسها الأمين العام للاتحاد الإسباني أندريو كامبس، بمشاركة نخبة من المحاضرين الإسبانيين.وتأتي ورش العمل ضمن اتفاقية الشراكة التي وُقعت بين الجانبين عام 2019، والتي شهدت عدداً من أوجه التعاون بين الاتحادين.// انتهى //23:49ت م0274