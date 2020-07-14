واشنطن 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأغلق مؤشر داو جونز الصناعي في سوق الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم، إلا أن مؤشرا ستاندر آند بورز 500 وناسداك أنهيا تداولاتهم على انخفاض.وسجل المؤشر داو جونز الصناعي عند إغلاق جلسة التداول ارتفاعاً 10.50 نقاط، أو 0.04 في المئة، إلى 26085.80 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 29.82 نقطة، أو 0.94 في المئة ليغلق عند 3155.22 نقطة.وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 226.60 نقطة، أو 2.13 في المئة، إلى 10390.84 نقطة.// انتهى //00:03ت م0276