الأمم المتحدة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم المسلح على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، مما أدى لمقتل أحد جنود حفظ السلام وإصابة اثنين آخرين.جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي اليومي.وأكد أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، داعياً سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى إلى عدم ادخار أي جهد لتحديد هوية مرتكبي الهجوم حتى يتسنى تقديمهم إلى العدالة.وجدد التأكيد على أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الجهود الوطنية للنهوض بالسلام والاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين.// انتهى //00:09ت م0278