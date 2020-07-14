الرياض 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الفترة ما بين 4 إلى 15 من شهر نوفمبر المقبل، موعدًا جديدًا لإقامة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي ستقام في تركمانستان، والمؤهلة إلى كأس العالم في جمهورية ليتوانيا 2021، بعد تأجيلها عن موعدها السابق في فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوقعت قرعة كأس آسيا المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية، حيث تأهل الأخضر بعد أن حل ثانياً في المجموعة الثانية لتصفيات غرب آسيا التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة خلال شهر أكتوبر الماضي.وكان المنتخب أنهى 3 مراحل من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا، حيث تمثلت المرحلة الأولى في إقامة معسكر داخلي في مدينة الدمام، فيما أقيمت الثانية في مدريد الإسبانية، ليعود مرة أخرى ويقيم معسكرًا داخليًا في مدينة الدمام، خاض خلاله عدداً من المباريات الودية الدولية.ويستعد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني لويس فونسيكا، لوضع البرنامج الفني الإعدادي واستكمال الاستعدادات في الفترة المقبلة.// انتهى //00:59ت م0285