صعـدة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسدكّت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم، مواقع ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة باقم شمالي محافظة صعدة شمالي اليمن.وأوضح مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن مدفعيّة الجيش تمكنت صباح اليوم من تدمير مخازن للأسلحة وتجمعات لميليشيا الحوثي بالقرب من سد باقم شمالي المحافظة, مشيراً إلى انفجارات عنيفة توالت إثر القصف وتصاعد كبير لألسنة الدخان في سماء المنطقة.// انتهى //01:03ت م0286