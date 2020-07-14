إسلام آباد 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد باكستان وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامتها الإقليمية، وإدانتها الشديدة لعملية إطلاق المليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار "مفخخة" من داخل الأراضي اليمنية تجاه أراضي المملكة.واهتمت بتجديد القيادة الباكستانية العزم على مواصلة جهود مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.وأخبرت عن وضع السلطات الباكستانية خطة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في أسواق الماشية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.وأشارت إلى إحياء باكستان أمس الذكرى التاسعة والثمانين لـ"يوم شهداء كشمير" تخليداً لذكرى استشهاد 22 من الكشميريين على يد قوات دوجرا في 13 يوليو من عام 1931م.وعرجت إلى إنشاء السلطات الباكستانية أول نظام تخزين جوفي لتخزين مياه الأمطار الموسمية والحد من الفيضانات في إقليم البنجاب.وتطرقت إلى تجدد الاشتباكات الحدودية بين القوات الباكستانية والهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.كما أخبرت عن موافقة باكستان على السماح لأفغانستان باستئناف تجارة الترانزيت ـ المرور ـ مع الهند عبر الأراضي الباكستانية.أفغانياً تناقلت صحف باكستان إعلان السلطات الأفغانية عن مقتل 13 من أفراد قوات الأمن في اشتباكات مع حركة طالبان بشمال البلاد.وفي الشأن الإقليمي تطرقت صحف باكستان إلى مقتل وفقدان 141 شخصاً في الصين بسبب الفيضانات، وسقوط مزيد من الضحايا في نيبال جراء الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.// انتهى //06:30ت م0004