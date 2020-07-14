الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء أيرلندا المنتخب.تأكيد على تطبيق بروتوكولات كورونا بمحافظات مكة.أمير تبوك يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية.أمير الشرقية: قطاع الموانئ حقق قفزات نوعية.أمير القصيم: بطولات الحرس الوطني خالدة.تدشين مركزي شرطة الساحل والحمدانية بجدة.التحالف يحيل «حادث عرضي» لفريق تقييم الحوادث للنظر فيه.فرض الإغلاق على قاعدتين عسكريتين أميركيتين جنوبي اليابان.عقوبات مغلظة للمتستر وحماية للمبلغين ودعم لقطاع التجزئة.مطالبات بالتوسع في قبول ذوي الإعاقة في الجامعات وتوفير وظائف لهم.إدانة واسعة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية وطائرات «مفخخة» باتجاه المملكة.تسجيل 2852 حالة مؤكدة بكورونا.. وتعافي 2704 حالات جديدة.«تفجير الخبر».. فاتورة تأجل دفعها 24 عاماً.الأمم المتحدة تؤكد استمرار دعمها للعراق.هستيريا أمنية تضرب صفوف حماس بعد فرار قائد عسكري إلى إسرائيل.اليابان تشكك بفاعلية الإجراءات الاحترازية للجنود الأميركيين بأكيناوا.تبون يلوّح بطلب تعويضات من فرنسا.// يتبع //06:55ت م0008