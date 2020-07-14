عام / "الأرصاد" تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
الثلاثاء 1441/11/23 هـ الموافق 2020/07/14 م واس
جدة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل بحره ، والليث ، والقنفذه ، والأجزاء الساحلية .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة مساءً .
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10:23ت م
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