جدة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل بحره ، والليث ، والقنفذه ، والأجزاء الساحلية .وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة مساءً .// انتهى //10:23ت م0024