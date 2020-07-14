مدريد 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسخسر فريق فياريال على أرضه أمام فريق ريال سوسييداد 1-2، في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.ومنذ مباراته الأولى بعد الاستئناف ضد سلتا فيغو التي انتهت لصالحة بنتيجة (1-0) في 13 يونيو الماضي، حقق فياريال ستة انتصارات، وتعادل وحيد، مقابل هزيمة واحدة ضد برشلونة حامل اللقب (1-4)، ما وضعه في الصراع على المقعدين الخامس والسادس المؤهلين إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".ولا يزال فياريال في موقع جيد لحسم إحدى بطاقتي "يوروبا ليغ"كونه يحتل المركز الخامس برصيد 57 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن كل من خيتافي السادس الذي تعادل سلبيًا مع مضيفه ألافيس،ويختتم فياريال موسمه بلقاء ضد ريال مدريد المتصدر الخميس القادم، قبل أن يستضيف إيبار الأحد في المرحلة الأخيرة، في حين يلعب ريال سوسييداد ضد إشبيلية الرابع على أرضه وأتلتيكو مدريد الثاني على ملعب الأخير.// انتهى //10:23ت م0025