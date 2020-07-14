القاهرة 23 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة استكمال الجوانب العلمية والفنية للمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، لإقامته على النحو الأمثل وفق أعلى المواصفات القياسية والمعايير الدولية، وبالاشتراك مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة.وتحدثت عن اختتام محادثات سد النهضة الإثيوبي أمس بعد أن استمرت 11 يومًا متتالية برعاية الاتحاد الإفريقي وحضور وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان وعدد من المراقبين، موضحة أن الدول الثلاث سترفع كل منها تقريرًا لرئاسة الاتحاد الإفريقي استعدادًا لعقد قمة إفريقية مصغرة لاتخاذ القرار المناسب لإنجاح المفاوضات.وأشارت إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل 931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 77 حالة وخروج 556 متعافيًا من المستشفيات، ليصل إجمالي المصابين في مصر 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 وفاة.وسلّطت الضوء على دعوة مجلس النواب الليبي أمس القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطرًا داهمًا وشيكًا يطال أمن البلدين، وتأكيده أن البلاد تتعرض لتدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة الميليشيات المسلّحة المسيطرة على غرب البلاد.ونقلت عن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تأكيده أن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد بحثوا أمس اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه تركيا إلا أنه لم يتم توقيع إجراءات فورية.وتطرقت الصحف إلى رفض الرئيس التونسي قيس سعيد فتح باب التشاور مع أي قوى سياسية لتشكيل حكومة جديدة إلا في حالتين فقط، هما استقالة الحكومة الحالية أو توجيه اللوم لها من جانب مجلس النواب.// انتهى //10:31ت م0026