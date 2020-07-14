طوكيو 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأغلقت أسهم اليابان منخفضة اليوم مع جني مستثمرين أرباح عقب مكاسب حادة في الجلسة السابقة، في حين تضررت أسهم شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة عقب أداء ضعيف لنظيراتها في الولايات المتحدة على المؤشر ناسداك.ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.87 % إلى 22587.01 نقطة بعدما سجل ذروة شهر في الجلسة السابقة.وفي السوق الأوسع نطاقا، انخفض المؤشر توبكس 0.5 % إلى 1565.15 نقطة في أعقاب قفزة 2.46 بالمئة في الجلسة السابقة.// انتهى //10:36ت م0027