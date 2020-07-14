جنين 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابين فلسطينيين من محافظة جنين.وذكر نادي الأسير الفلسطيني في جنين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ظافر سامي زقزوق من بلدة الجديدة بعد أن اقتحمت منزل ذويه وفتشته.وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله حسن صبح من بلدة برقين على حاجز عسكري اقامته قرب قرية كفيرت أمس الإثنين.// انتهى //10:49ت م0029