لندن 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واستعادل مانشستر يونايتد مع فريق ساوثمبتون بنتيجة 2-2 في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وحرم التعادل ساوثمبتون مضيفه مانشستر يونايتد من انتزاع المركز الثالث في ترتيب الدوري، والأفضلية في السباق نحو دوري أبطال أوروبا.ولم يستفد يونايتد من تعثر منافسيه المباشرين على المركزين المؤهلين، وهما تشلسي الذي خسر بثلاثية أمام مضيفه شيفيلد يونايتد، وليستر سيتي الخاسر بـ (1-4) أمام مضيفه بورنموث، في المرحلة ذاتها، وبقي تشلسي ثالثًا برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الرابع، ويونايتد الخامس.وتخوض الفرق الثلاثة مبارياتها في المراحل الثلاث المتبقية من الدوري، لحسم البطاقتين المتبقيتين، بعدما نال ليفربول البطاقة الأولى بإحرازه اللقب، ومانشستر سيتي الثانية بضمانه مركز الوصافة، حيث تنطلق المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري اليوم الثلاثاء باستضافة تشلسي لنوريتش سيتي آخر الترتيب، والذي حُسِمَ هبوطه إلى الدرجة الأولى.// انتهى //10:50ت م0031