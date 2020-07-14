عام / "الأرصاد " تنبّه من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير
الثلاثاء 1441/11/23 هـ الموافق 2020/07/14 م واس
أبهـا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل مدينة أبها , ومحافظات خميس مشيط , ورجال المع , وسراة عبيدة , وظهران الجنوب , ومحايل عسير , وبيشة , وتثليث.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.
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