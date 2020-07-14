أبهـا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل مدينة أبها , ومحافظات خميس مشيط , ورجال المع , وسراة عبيدة , وظهران الجنوب , ومحايل عسير , وبيشة , وتثليث.وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //10:51ت م0032