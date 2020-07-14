القاهرة 23 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسينظم المجلس العربي للطفولة والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز ورشة عمل افتراضية "عن بُعد" حول "تداعيات حقوق الطفل في ظل جائحة كورونا" غدًا الأربعاء، وذلك بالتعاون مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) وبالشراكة مع إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد الإذاعات الإسلامية (إيبو).وأفاد أمين عام المجلس الدكتور حسن البيلاوي في تصريح له اليوم أن الورشة ستناقش تداعيات جائحة كورونا على الأطفال صحيًا وتربويًا واجتماعيًا ونفسيًا، وذلك باعتبارهم الفئات الأكثر تأثرًا في الأزمات والطوارئ، فضلاً عن استعراض ما يمكن أن تسببه تلك الجائحة من أزمة في مجال حقوق الطفل، والمهام الواجب القيام بها للحد من هذه التداعيات مستقبلاً.وأشار البيلاوي إلى أن الورشة تهدف إلى التعاطي مع قضايا حقوق الطفل في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى تنمية مهارات الإعلاميين بشأن كيفية التعامل مع قضايا حقوق الطفل بمختلف أنواعها.// انتهى //10:56ت م0034