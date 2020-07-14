بغداد 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واستابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم ملف شح إمدادات الطاقة الكهربائية في البلاد، التي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو نصف درجة الغليان, مما ضاعف من معاناة المواطنين.وفي هذا المجال أبرزت الصحف توجيه رئيس الوزراء أمس الإثنين بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة،لاسيما الاتفاقية المبرمة مع شركة "سيمينز" الألمانية، مؤكداً عزم حكومته على معالجة هذا الملف، مبديا استعدادها للتعاون مع اللجنة النيابية التحقيقية بملف الكهرباء بهدف القضاءعلى الفساد في هذا القطاع الحيوي.وتطرقت الصحف إلى الوضع الأمني ،مبرزة مواصلة القوات الأمنية عملياتها الأمنية الواسعة بمرحلتها الرابعة لملاحقة الإرهابيين الفارين من بعض مناطق محافظة ديالى.وفي الشأن الأمني أيضا تناولت صحف اليوم الإعلان عن إحباط القوات الأمنية العراقية مخططاً إرهابياً لاستهداف المواطنين في بغداد.وتناولت صحف الثلاثاء تأكيد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، أهمية إدامة التواصُل مع فريق التحقيق الأممي الخاص بجرائم داعش الإرهابي ,في ظلّ احترام السيادة العراقيّة واختصاص القضاء العراقي .وعرجت الصحف على الموقف الوبائي منوهة بتفوق عدد حالات الشفاء من وباء كورونا في العراق، على عدد الإصابات بهذا الوباء للمرة الأولى.// انتهى //11:00ت م0035