القدس المحتلة - بيت لحم 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظتي القدس المحتلة وبيت لحم.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال، داهمت بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت الأخوين حمادة حسن الخطيب ، وعمر حسن الخطيب ، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال ، الشاب أنس عوني أبو بلحة ، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته في مخيم عايدة شمال بيت لحم.// انتهى //11:01ت م0036