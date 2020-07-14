سياسي / قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظتي القدس المحتلة وبيت لحم
الثلاثاء 1441/11/23 هـ الموافق 2020/07/14 م واس
القدس المحتلة - بيت لحم 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظتي القدس المحتلة وبيت لحم.
وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال، داهمت بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت الأخوين حمادة حسن الخطيب ، وعمر حسن الخطيب ، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.
من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال ، الشاب أنس عوني أبو بلحة ، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته في مخيم عايدة شمال بيت لحم.
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