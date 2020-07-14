تبوك 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، خلال اللقاء الأسبوعي مساء أمس بالقصر الحكومي بمدينة تبوك، رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وجمعاً من المواطنين .وفي بداية الاستقبال رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع، متناولاً سموه في حديثه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات.وسأل سموه الله العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها وعزها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.// انتهى //11:04ت م0037