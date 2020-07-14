الطائف 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " في الطائف 4329 مستفيداً منذ بدء العمل بها وحتى الآن .وبينت صحة الطائف أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 17 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //11:23ت م0049