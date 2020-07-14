الباحة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل محافظة الحجرة, والقرى, والمخواة, وبلجرشي, وغامد الزناد, وقلوة.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //11:24ت م0050