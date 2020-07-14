مدريد 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسبات ريال مدريد على بعد فوز واحد من تحقيق الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزه التاسع منذ العودة من توقف لثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، على مضيفه غرناطة 1-2، في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.وافتتح التسجيل عند الدقيقة العاشرة عبر الفرنسي فيرلان مندي، مسجلًا هدفه الأول لهذا الموسم، واللاعب الـ21 الذي يسجل لفريقه في الليغا هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.ولم ينتظر ريال طويلًا ليضيف الهدف الثاني والتاسع عشر هذا الموسم لهدافه الفرنسي كريم بنزيمة، إثر هجمة مرتدة سريعة وبتمريرة من الكرواتي لوكا مودريتش (16)، بينما سجل هدف غرناطة لاعبه داروين مانشيس في الدقيقة (50) من الشوط الثاني.// انتهى //11:25ت م0051