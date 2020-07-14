تبوك 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً، برنامجاً تثقيفياً بعنوان " فن احتواء المشاكل الزوجية" الساعة السادسة مساءً عبر منصة الجمعية الإلكترونية.ويستهدف البرنامج الرجال والنساء ويهدف إلى تنمية مهارات الحوار بين الزوجين ومعرفة السلوكات التي يتعامل معها الزوجان في حل المشاكل الزوجية، من خلال عدة محاور أهمها: أسباب حدوث المشاكل الزوجية وكيفية التعامل معها وطرق العلاج وبناء أنموذج حل المشكلة والفرق في التفكير بين الرجل والمرأة، ونماذج من الهدي النبوي في التعامل مع الزوجين.ويسهم البرنامج الذي يأتي ضمن برامج الجمعية الوقائية والعلاجية للأسرة في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز المفاهيم التربوية الصحيحة وسط بيئة آمنة ومحفزة.// انتهى //11:44ت م0054