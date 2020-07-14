عام / جامعة حائل تختتم برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد للتدريب وتطوير القدرات "إعداد " في أسبوعه الخامس
الثلاثاء 1441/11/23 هـ الموافق 2020/07/14 م واس
حائل 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس .
اختتمت جامعة حائل اليوم البرامج التدريبية للأسبوع الخامس ، ضمن برنامج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز للتدريب وتطوير القدرات "إعداد"، الذي يقام _عن بعد _ لفئات المجتمع كافة .
وبلغ عدد البرامج التدريبية خلال الأسبوع الخامس 13 برنامجًا، بمشاركة 2436 مستفيدًا بواقع 116 ساعة تدريبية كانت النسبة الأكبر من المستفيدين من منطقة حائل ثم منطقة مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية
والرياض والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتوزعت النسب الأخرى على مناطق المملكة كافة.
وتضمنت الدورات أساسيات البرمجة وإدارة تسويق المحتوى الرقمي وإدارة الأزمات في العلاقات العامة " دراسات حالة " والشكل القانوني لمشروعات الأعمال وكذلك إدارة الأعمال المكتبية _عن بُعد_ والدورة التحضيرية لامتحان SNLE تخصص التمريض, إضافة إلى الإنجليزية التفاعلية والتخاطبية لطلبة السنة التحضيرية ومهارات فن المذاكرة الفعالة وصناعة النجاح.
يذكر أن الجامعة ستطرح حزمة الأسبوع السادس من البرنامج " إعداد "، الذي ستزيد فيه عدد الدورات التدريبية وسعة المقاعد وفق خطة البرامج الذي يبدأ فيها التسجيل كل يوم ثلاثاء، الساعة السادسة مساءً، عبر موقع الجامعة الإلكتروني ومنصات الجامعة في شبكات التواصل الاجتماعي.
// انتهى //
12:02ت م
0056