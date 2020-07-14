عام / جامعة حائل ‏تختتم برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد للتدريب ‏وتطوير ‏القدرات ‏‏"إعداد ‏‏" في أسبوعه الخامس ‏

الثلاثاء 1441/11/23 هـ الموافق 2020/07/14 م واس
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حائل 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس ‏.
اختتمت جامعة حائل اليوم البرامج التدريبية للأسبوع الخامس ، ضمن برنامج صاحب ‏السمو ‏الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز للتدريب وتطوير القدرات ‏‏"إعداد"، ‏الذي يقام _عن بعد _ لفئات المجتمع كافة .‏
وبلغ عدد البرامج التدريبية خلال الأسبوع الخامس 13 برنامجًا، بمشاركة 2436 مستفيدًا ‏بواقع ‏116 ساعة تدريبية ‏كانت النسبة الأكبر من المستفيدين ‏من منطقة حائل ثم ‏منطقة مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية ‏
والرياض والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتوزعت النسب الأخرى على‏ ‏مناطق المملكة كافة.‏
وتضمنت الدورات أساسيات البرمجة وإدارة تسويق المحتوى الرقمي وإدارة الأزمات ‏في العلاقات العامة " دراسات حالة " والشكل القانوني لمشروعات الأعمال وكذلك ‏إدارة الأعمال المكتبية _عن بُعد_ والدورة التحضيرية لامتحان ‏SNLE‏ تخصص ‏التمريض, إضافة إلى الإنجليزية التفاعلية والتخاطبية لطلبة السنة التحضيرية ‏ومهارات ‏فن المذاكرة الفعالة وصناعة النجاح.‏
يذكر أن الجامعة ستطرح حزمة الأسبوع السادس من البرنامج " إعداد "، ‏الذي ستزيد ‏فيه عدد الدورات التدريبية وسعة المقاعد وفق خطة البرامج ‏الذي ‏يبدأ ‏فيها ‏التسجيل ‏كل يوم ثلاثاء، الساعة السادسة مساءً، عبر موقع الجامعة الإلكتروني ‏ومنصات ‏الجامعة في شبكات التواصل الاجتماعي. ‏
‏// انتهى // ‏
12:02ت م
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