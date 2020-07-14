حائل 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس ‏.اختتمت جامعة حائل اليوم البرامج التدريبية للأسبوع الخامس ، ضمن برنامج صاحب ‏السمو ‏الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز للتدريب وتطوير القدرات ‏‏"إعداد"، ‏الذي يقام _عن بعد _ لفئات المجتمع كافة .‏وبلغ عدد البرامج التدريبية خلال الأسبوع الخامس 13 برنامجًا، بمشاركة 2436 مستفيدًا ‏بواقع ‏116 ساعة تدريبية ‏كانت النسبة الأكبر من المستفيدين ‏من منطقة حائل ثم ‏منطقة مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية ‏والرياض والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتوزعت النسب الأخرى على‏ ‏مناطق المملكة كافة.‏وتضمنت الدورات أساسيات البرمجة وإدارة تسويق المحتوى الرقمي وإدارة الأزمات ‏في العلاقات العامة " دراسات حالة " والشكل القانوني لمشروعات الأعمال وكذلك ‏إدارة الأعمال المكتبية _عن بُعد_ والدورة التحضيرية لامتحان ‏SNLE‏ تخصص ‏التمريض, إضافة إلى الإنجليزية التفاعلية والتخاطبية لطلبة السنة التحضيرية ‏ومهارات ‏فن المذاكرة الفعالة وصناعة النجاح.‏يذكر أن الجامعة ستطرح حزمة الأسبوع السادس من البرنامج " إعداد "، ‏الذي ستزيد ‏فيه عدد الدورات التدريبية وسعة المقاعد وفق خطة البرامج ‏الذي ‏يبدأ ‏فيها ‏التسجيل ‏كل يوم ثلاثاء، الساعة السادسة مساءً، عبر موقع الجامعة الإلكتروني ‏ومنصات ‏الجامعة في شبكات التواصل الاجتماعي. ‏‏// انتهى // ‏12:02ت م0056