الدمام 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واساستعرض مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية خلال لقاء عن بعد مساء أمس، برامج وأنشطة المجلس والمبادرات والفعاليات خلال النصف الثاني من العام الجاري، التي تخدم قطاع الأعمال النسوي بالمنطقة.وأوضحت رئيسة المجلس نجلاء العبدالقادر، أن الاجتماع ناقش خطة العمل ونتائج أعمال فرق العمل المنبثقة من المجلس، إضافة إلى بحث أخر التطورات لمبادرة "مبادلة" الهادفة إلى تطوير أدوات ومهارات طالبات الجامعات بما يسهم في تحقيق التغيير والتطوير في المجال العلمي والعملي.واشارت إلى أنه جرى تقديم عدد من المبادرات خلال الاجتماع بما يسهم في تقديم الاستشارات والتوعية لقطاع الأعمال في المنطقة.// انتهى //12:20ت م0059