بروكسل 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأعلن المجلس الأوروبي في بروكسل عن بدء أعمال القمة الخامسة عشرة بين الهند والاتحاد الأوروبي عبر الفيديو غداً الأربعاء.ويمثل الاتحاد الأوروبي رئيس المجلس شارل ميشيل ، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ، ويمثل الهند رئيس الوزراء شري ناريندرا مودي.ويناقش الطرفان التعاون للتصدي لجائحة كوفيد 19، والتخفيف من العواقب الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز قدرات التأهب والاستجابة.ومن المتوقع أن التركيز على تعزيز التعددية الفعالة والنظام متعدد الأطراف القائم على القواعد ، مع وجود الأمم المتحدة (منظمة الأمم المتحدة) ومنظمة التجارة العالمية في صميمها ، كما يناقشون القضايا العالمية والإقليمية.وقال المجلس الأوروبي: إنه سوف يناقش التعاون في مجالات الأمن والمناخ والبيئة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والاتصال.// انتهى //12:26ت م0060