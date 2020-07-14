تونس 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم ضمن اهتماماتها ، الزيارة التي بدأها وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أمس إلى تونس والتقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد ، حيث أكدا على أهمية مواصلة التنسيق الموجود بين تونس والجزائر من أجل مساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة التي تمر بها بلادهم من خلال وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار.كما جددت إبرازها مستجدات الوضع الوبائي في تونس عقب تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1302 إصابة، وسط مخاوف من إمكانية عدم السيطرة على الفيروس خلال مرحلة مقبلة.وألقت صحف الثلاثاء الضوء على قرار البرلمان الليبي المؤيد للمشير خليفة حفتر، السماح لمصر بأن تتدخل عسكريا في البلاد وفق بيان أصدره امس ، حيث رأى أن هناك خطراً داهمًا وشيكًا يطال أمن ليبيا ، مشددا على أهمية تضافر جهود البلدين من أجل حلحلة الأزمة في البلاد.إلى ذلك اهتمت بقرار السلطات السعودية عدم إقامة صلاة العيد في الساحات المكشوفة، للمرة الأولى، واكتفت بالمساجد المهيأة للصلاة، بحسب الإجراءات الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا في المملكة.وتناقلت إعلان سلطات البلاد حالة الطوارئ في منطقة دارفور بسبب وقوع أعمال عنف واضطرابات ، ونقلت عن بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور إنها أرسلت فريقا لبلدة كتم في ولاية شمال دارفور بعد ورود أنباء عن حرق قسم للشرطة وسيارات على يد محتجين مجهولين طالبوا بتحسين الأوضاع الأمنية في البلاد.// انتهى //12:30ت م0061