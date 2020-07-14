الجزائر 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، المباحثات الهاتفية بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، أمس، والروسي فلاديمير بوتين، موضحة بأنه تم تبادل المعلومات حول جهود البلدين في مكافحة جائحة كوفيد-19، والتطورات الجارية في ليبيا وسبل إحلال السلام والأمن فيها في إطار حل سياسي يضمن وحدة ليبيا وسيادتها.وتناقلت دعوة الرئيس تبون في مقابلة مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية أمس، الأطراف الليبية إلى استئناف المفاوضات بشكل فوري لإسكات البنادق في ليبيا وبدء العملية السياسية، معتبرا أن الاستقرار في ليبيا مسألة أمن قومي بالنسبة إلى الجزائر.وأخبرت صحف الثلاثاء عن إعلان وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، أمس، عن نشر قوات خاصة تابعة للاتحاد الأوروبي في مالي، بدءا من يوم غد الأربعاء، لدعمها في معركتها ضد الجماعات الإرهابية، وذلك تزامنا مع احتجاجات شعبية تطالب برحيل الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كايتا.ونقلت دعوة المدير التنفيذي لمفوضية الطاقة في الاتحاد الإفريقي، راشد عبد الله علي، إلى الاستعداد للتغيير الذي سيحدثه سد النهضة في الحياة حول النيل إلى حدود مصر، ونقلت عنه قوله إنه علينا تجهيز أنفسنا لتشغيل سد النهضة، بعد الاتفاق حول النقاط العالقة بين مصر والسودان وإثيوبيا والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى.// انتهى //12:37ت م0062