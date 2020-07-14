أحد المسارحة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليه 2020 م واسبدأت بلدية محافظة أحد المسارحة، عملها لمواجهة موجة الغبار التي تشهدها منطقة جازان، من خلال خطط عمل متكاملة لمعالجة الآثار الناتجة عن عواصف الغبار اليومية والرمال المنقولة في مثل هذه الأيام من كل عام.وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب بن محمد مباركي، أن الخطة تتضمن تكثيف العمل على الفترتين الصباحية والمسائية ، إضافة للعمل اليومي على فتح الطرقات المؤدية للقرى وتوجيه المعدات والآلات باتجاه القرى التي تتضرر بشكل كبير من تراكم الرمال والأتربة، وكذلك تكثيف عمليات التنظيف والكنس وإزالة الأتربة داخل المدينة والعمل على الحد من زحف الرمال بالطرق الرئيسية والفرعية التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية.//انتهى//14:16ت م0100