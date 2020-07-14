عام / مياه بيشة تبدأ تركيب 1500 عداد جديد
الثلاثاء 1441/11/23 هـ الموافق 2020/07/14 م واس
أبهـا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس
أعلن فرع خدمات المياه بمحافظة بيشة استكمال توصيل مشروع شبكة المياه لعدد من الأحياء بالمحافظة, وذلك بتركيب 1500 عداد جديد.
ودعا الفرع الراغبين في توصيل الخدمة أو إضافة عداد آخر إلى التسجيل عن طريق موقع شركة المياه الوطنية على الرابط : https://ebranch.nwc.com.sa/Arabic/Pages/Home.aspx
يشار إلى أن الفرع انتهى من تركيب قرابة 7 آلاف عداد لعدد من الأحياء السكنية وسط محافظة بيشة.
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14:17ت م
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