أبهـا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأعلن فرع خدمات المياه بمحافظة بيشة استكمال توصيل مشروع شبكة المياه لعدد من الأحياء بالمحافظة, وذلك بتركيب 1500 عداد جديد.ودعا الفرع الراغبين في توصيل الخدمة أو إضافة عداد آخر إلى التسجيل عن طريق موقع شركة المياه الوطنية على الرابط : https://ebranch.nwc.com.sa/Arabic/Pages/Home.aspxيشار إلى أن الفرع انتهى من تركيب قرابة 7 آلاف عداد لعدد من الأحياء السكنية وسط محافظة بيشة.// انتهى //14:17ت م0101