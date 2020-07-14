تونس 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأحبطت قوات الأمن التونسية التابعة لمحافظة صفاقس جنوب شرق البلاد عمليّة هجرة غير شرعيّة لعشرة تونسيين كانوا على متن مركب ترفيهي .وأوضح بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم أن المشاركين في العملية أبحروا الليلة الماضية من سواحل مدينة قابس في اتجاه السواحل الإيطاليّة، وتمّ توجيههم إلى ميناء صفاقس لتسليمهم إلى السلطات المختصة لإتمام الإجراءات القانونيّة في شأنهم.// انتهى //14:23ت م0103