أبهـا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليه 2020 م واسوقّعت جامعة الملك خالد وكلية البترجي الطبية ، أمس ، اتفاقية تعاون في عدد من المجالات، وذلك خلال حفل افتتاح كلية البترجي الطبية بعسير .وتضمنت الاتفاقية التعاون في مجال البرامج المشتركة وتبادل الخبرات، والتعاون في مجال برامج التدريب المشتركة بين الطرفين فيما يخدم الجودة والعملية التعليمية، وتبادل الخبرات في مجال الجودة والاعتماد المؤسسي والبرامج، إلى جانب التعاون في تنظيم الفعاليات المشتركة، والتعاون في دعم الأبحاث العلمية والميداني، إضافة إلى الاستفادة من المرافق لدى الطرفين.// انتهى //14:24ت م0104