صامطة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليه 2020 م واس ‎قام رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن علي منيف اليوم ، بجولة ميدانية على عدد من المشروعات التابعة للبلدية بالمحافظة وعدد من القرى التابعة لها.وشملت الجولة أحياء المحافظة وقراها " أبو حجر الأعلى والأسفل ، وحاكمة الدغارير والدغارير ومختارة وإسكان الملك عبدالله لوالديه التنموي بموقع الخارش" ، حيث وقف على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي والمشروعات الجاري تنفيذها بالمواقع التي شملتها الزيارة ، والتقى الأهالي وبحث معهم احتياجاتهم من الخِدْمات البلدية.وأكد رئيس بلدية صامطة حرص بلدية المحافظة على الوقوف ميدانياً بصفة مستمرة لمتابعة الأعمال الميدانية والمشاريع والخدمات المقدمة ، وتلمس احتياجات الأهالي بما يضمن تقديم أفضل الخِدْمات ويسهم في تطوير وتنمية المحافظة وَفْق الخطط والبرامج المعدة لذلك.//انتهى//14:41ت م0108