سكاكا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف يوم غد ، محاضرة عن بعد بعنوان " شرح كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبدالوهاب " ، يلقيها الدكتور راشد بن رمزان الهاجري الساعة 8 مساء.ويأتي تنظيم هذه المحاضرة لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ضمن البرامج التي ينظمها الفرع خلال العام .// انتهى //14:43ت م0109