ثقافي / " شرح كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبدالوهاب " محاضرة للشؤون الإسلامية بالجوف
الثلاثاء 1441/11/23 هـ الموافق 2020/07/14 م واس
سكاكا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف يوم غد ، محاضرة عن بعد بعنوان " شرح كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبدالوهاب " ، يلقيها الدكتور راشد بن رمزان الهاجري الساعة 8 مساء.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرة لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ضمن البرامج التي ينظمها الفرع خلال العام .
// انتهى //
14:43ت م
0109