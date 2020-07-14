عمّان 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه بالسفارة اليوم، رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر - مكتب الأردن الدكتور مفتاح الطويلب.وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية دور الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في رفع الوعي الصحي للمجتمعات، بالإضافة إلى أهمية إلمام الأفراد بالمعلومات والحقائق الصحية، وأيضاً إحساسهم بالمسؤولية نحو صحتهم وصحة غيرهم.واستعرض الدكتور الطويلب أبرز الأنشطة والبرامج الإنسانية التي تضطلع بها البعثة تجاه المجتمع المحلي واللاجئين السوريين في الأردن.// انتهى //14:45ت م0110