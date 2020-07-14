مكة المكرمة 23 ذو القعدة 1441هـ الموافق 14 يوليو 2020م واس.وقعت جمعية هدية صباح اليوم اتفاقية شراكة وتعاون مع جامعة أم القرى ممثلة في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر ؛ لتعزيز أواصر التعاون في مجالات الأعمال التطوعية وبرامج الإغاثة التي تستهدف خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وخدمة أهالي مكة المكرمة.وشهد توقيع الاتفاقية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل فيما مثل جمعية هدية في التوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية المكلف الدكتور يوسف بن عبدالله الباحوث، ومثل جامعة أم القرى وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع المكلف الأستاذ الدكتور فريد بن علي الغامدي .وستكون هذه الاتفاقية التي مدتها ٣ سنوات نواة لعدة مشاريع وبرامج تطوعية مجتمعية للإسهام في رفع كفاءة المتطوعين وأعدادهم بما يتوافق مع رؤية 2030 .من جانبه عبر الدكتور الباحوث عن سعادته بهذا التعاون البناء بين الجمعية والصرح التعليمي الشامخ جامعة أم القرى وقال: " إن هذه الشراكة تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في التطوع والوصول إلى مليون متطوع في 2030، بالإضافة إلى الإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن والأسر المتعففة بمكة المكرمة، والمشاركة في تقديم البرامج الإغاثية والتوعوية ، إضافة إلى ابتكار وتخطيط برامج جديدة وإبداعية لمساعدة الأسر المتضررة من الحجر الوقائي إثر جائحة كورونا".وبين الباحوث أن عمل الجمعية في أحياء مكة المكرمة أسهم في ابتكار العديد من المبادرات والخدمات التي غطت بعض احتياجات الأسر المتضررة في الفترة الماضية، ووصل عدد الأسر المستفيدة لأكثر "85” ألف أسرة وأكثر من “600” ألف مستفيد، كما أن وجودها في الميدان كان لقياس الحاجة الماسة إلى توفير المتطوعين والمتطوعات المدربين والمحترفين في طرق التعامل في الجوانب الإنسانية لدراسة حالات الأسر ومساعدتهم بتقديم الخدمات والإعانات لهم".// انتهى //14:47ت م0112