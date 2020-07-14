الدمام 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليه 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، أعمال تطهير وتعقيم وغسل لـ "1137" موقعًا بالمنطقة، بمشاركة "481" فرداً من كوادر الإصحاح البيئي، مستخدمةً "182.364" لتراً من المعقمات والمطهرات، ضمن خطتها الدورية حفاظاً على السلامة العامة.كما رفعت الأمانة "7687" طناً من النفايات، وأزالت "4636" متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة "9542" فرداً من كوادر النظافة.وأكدت أمانة الشرقية استمرار أعمال التطهير والتعقيم بجميع المواقع بمدن ومحافظات المنطقة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات "940" التابع للأمانة.// انتهى//14:47ت م0113