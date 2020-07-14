مكة المكرمة 23 ذو القعدة 1441هـ الموافق 14 يوليو 2020م واسصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية السودانية)، وذلك لقيامهم باحتجاز مقيم من الجنسية السودانية والتعدي عليه بالضرب وتصويره، وطلب مبلغ مالي من أحد أقاربه مقابل إخلاء سبيله لوجود خلافات مالية سابقة بينهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //15:53ت م0137