تبوك 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليه 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم ـ عن بُعد ـ مركز الفحص الموسع " تأكد " ووحدة فحص كوفيد 19 بالمنطقة، للكشف عن فيروس كورونا, وتأتي ضمن مبادرات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد , بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي , ومساعد المدير العام للشؤون الصحية الدكتورة أميرة أحمد البلوي .واستمع سموه لشرح مفصل من مدير صحة المنطقة عن الخدمات التي يقدمها مركز الفحص الموسع " تأكد " من خلال عربة مجهزة ومخصصة لسحب المسحات الحلقية من المستفيد وهو في سيارته , ويعمل المركز على مدار أيام الأسبوع، وجرى تهيئته بجميع التجهيزات الطبية والقوى العاملة وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 400 شخص يومياً , ويستهدف تحفيز المواطنين والمقيمين الذين لا يشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه تمت مخالطة شخص مصاب للمبادرة بإجراء الفحص بسهولة ويسر ودون تأخير بعد حجز موعد عن طريق تطبيق " صحتي " وذلك في إطار تطوير وسائل مكافحة انتشار العدوى.كما استمع سموه لشرح عن وحدة فحص كوفيد 19 التي استحدثت بمختبر مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك وتهدف إلى سرعة إجراء فحوصات فيروس كورونا وتقليل الوقت المنتظر لحين ظهور النتائج بأقل من 24 ساعة وبطاقة 350 فحص يومياً , على أن تزاد مستقبلاً إلى 800 فحص يومياً.وهنأ سموه صحة تبوك على هذا الإنجاز مثمناً سموه الخطط والجهود الذي تبذلها وزارة الصحة على المستويين الوقائي والعلاجي بالتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية و الجهود التي تبذلها الشؤون الصحية بالمنطقة ، مشيداً سموه بالدعم الكبير التي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا من خلال دعم منظومة متكاملة من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية, منوهاً سموه بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة الرشيدة من خلال المبادرات والإجراءات الحاسمة التي حدّت بفضل الله من انتشار فيروس كورونا بشكل فاعل.وأعرب سموه عن تفاؤله بانتهاء هذا الوباء من خلال التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع هذه الجائحة وأن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.من جانبه أعرب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي, عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على المتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات , ودعمه الدائم لأبنائه في القطاع الصحي بالمنطقة.// انتهى //15:54ت م0138