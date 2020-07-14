الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واستعد ضاحية الجوان أكبر الضواحي السكنية في شمال مدينة الرياض وتمتد على مساحة إجمالية تقدر 10.782.558 متر مربع، وتقع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهي إحدى الضواحي السكنية الكبرى التي ينفذها برنامج "سكني" بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، وتتسع لأكثر من 100 ألف نسمة.وتضم الضاحية سبعة مشروعات سكنية رائدة، تتميز بتصاميمها المختلفة ومساحاتها المتنوعة لتلبي احتياجات الأسرة السعودية، كما تضم مواقع مخصصة للمرافق الإدارية والحكومية، ومراكز التسوق التجارية، وحدائق مفتوحة ومغلقة، ومراكز للرعاية الصحية، ومدارس لمختلف المراحل التعليمية وعدداً من المساجد، الأمر الذي يوفر للقاطنين بيئة إيجابية جاذبة تتكامل فيها مقومات جودة الحياة وتمكن الأسر السعودية من بناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.أُنشئت الضاحية في موقع إستراتيجي على طريق الامتداد السكاني الذي يعكس النمو الحيوي لمدينة الرياض، إذ تقع في منطقة يسهل الوصول إليها عبر الطرق الرئيسية كطريق الملك سلمان وطريق المطار، وتضم عدداً من المشروعات السكنية وهي (شمس الديار – إسكان الرياض – عمائر الجوهرة – إشراق ليفينج – ديار السعد – سرايا النرجس – مرسية) وتتنوع فيها الخيارات السكنية ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بتصاميم عصرية وراقية وبأسعار للوحدات السكنية تبدأ من 250 ألف ريالًا، وبأقساط شهرية ميسرة.ولا تبعد "الجوّان" أكثر من 10 دقائق عن طريق أبو بكر الصديق، ونحو 15 دقيقة عن طريق الملك فهد، وعن جامعة اليمامة 20 دقيقة، ونحو 25 دقيقة عن مطار الملك خالد الدولي، مما يشكل حياة بنمط خاص وهادئ بعيداً عن صخب المدينة وزخمها.ويأتي ذلك ضمن جهود البرنامج المُستمرة لتوفير الوحدات وإتاحة حجزها بسهولة ويسر بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.يذكر أن التملك في الضاحية متاح للأسر السعودية ومستفيدي برنامج "سكني" عبر موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة على جميع الاستفسارات حول مشروعات " سكني"، كما يمكن حجزها من خلال تطبيق وموقع سكني الإلكتروني على الرابط: https://sakani.housing.sa/all-projects-map.//انتهى//16:04ت م0140