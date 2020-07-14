نجران 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسانطلقت اليوم، أعمال مبادرة تحالف الكيانات الناشئة بمنطقة نجران بالشراكة مع عيادات الأعمال والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران رئيس مجلس شباب المنطقة.ونوه سموه بالرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– للشباب السعودي والعمل على تحقيق طموحاتهم في المجالات كافة.وأشار سمو الأمير تركي بن هذلول إلى أهمية العمل على تحقيق الأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه المبادرات النوعية المواكبة لرؤية المملكة 2030، مشيداً بأهداف المبادرة التي تدعو إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إسهاماتها في ترجمت أفكار الشباب على أرض الواقع من خلال توفير الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات كافة، وتهيئة المبادرين بالأعمال وإرشادهم للسبل المثلى للنجاح وتجاوز مرحلة المخاطر، إضافة لمساندتها بالكثير من الحلول في الظروف الاعتيادية والاستثنائية.من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة نجران محيميد بن صالح آل شرمة عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على رعايته الكريمة لهذه المبادرة التي تتبناها الغرفة بالشراكة مع مجلس شباب المنطقة وعيادات الأعمال، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف الشركات الناشئة والمشروعات المتعثرة والقابلة للنمو بما يضمن استمراريتها وذلك من خلال ربطهم بشركاء إما مستثمرين أفراداً أو صناديق وشركات الاستثمار الجريء.وأوضح أن المبادرة تسعى لضمان استدامة المشاريع الناشئة القائمة القابلة للنمو المتأثرة بجائحة كورونا، فضلاً عن تعزيز الشراكة والمساهمة المجتمعية نحو المشاريع الريادية وكذلك دعم التوجه الإستراتيجي لها، إضافة إلى تقويم بنيتها الداخلية المثالية وتوسيع نطاقها جغرافياً من خلال بناء خطه لإحداث التغيير والتطوير في الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة.يشار إلى أن برنامج تحالف الشركات الناشئة يهدف لاحتضان المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة القائمة والمتأثرة حالياً بجائحة كورونا عبر تقديم حلول استثمارية لضمان استمرارها ونموها على المدى البعيد وذلك من خلال الربط بين المشاريع المتأثرة بجائحة كورونا والمستثمرين والإسهام في تحقيق استدامة المشاريع والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وضمان تحقيق أو استمرارية تنافسية الشركات الريادية، وللاستفادة من هذه المبادرة التسجيل عبر الرابط: ‏https://busclinic.com/merger-najran .// انتهى //16:04ت م0141