سكاكا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسبحث صاحب ‏السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في المنطقة، سبل تطوير رياضة الفروسية بمنطقة الجوف وتلبية تطلعات أبناء المنطقة.جاء ذلك خلال اجتماع سموه من مكتبه بالإمارة اليوم عبر الاتصال المرئي، مع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، حيث بحثا الرفع من مستوى ميادين السباقات بالمنطقة بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، وتطلعات مُلاك وهواة هذه الرياضة العريقة.كما استعرضا عدداً من الموضوعات الخاصة بإمكانية استثمار المواقع المميزة للميادين من أجل المساهمة في تقديم خدمات متميزة ونوعية لملاك الخيل لتسهم في تطوير وتنظيم السباقات.ونوه الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير المنطقة، المتواصل لسباقات الخيل في المملكة والحفاظ على هذه الرياضة العريقة، مؤكداً سموه أن ميادين منطقة الجوف ستشهد خلال الفترة القادمة تطوراً بإذن الله بما يحقق تطلعات أبناء المنطقة.// انتهى //16:05ت م0142