ضمد 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واساستقبل محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي في مكتبه اليوم ، رئيس جمعية البر الخيرية بالمحافظة عباس الحازمي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.واستمع محافظ ضمد خلال اللقاء لشرح مفصل عن الجمعية وأهدافها والبرامج والمناشط التي ‏تقدمها والمشروعات التي تنفذها لخدمة المحتاجين في محيط مسؤوليتهم وما تقوم به لجان الجمعية المختلفة من أعمال.ونوه محافظ ضمد بما تقوم به الجمعية وما تقدمه من خدمات لأبناء المجتمع من المستفيدين من خدمات الجمعية في حدود مسؤولياتها ‏وفق الإمكانيات التي وفرتها الدولة إنفاذاً لتوجيهات القيادة ، وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، مثمناً ما تقدمه الجهات الداعمة للجمعية.// انتهى//16:35ت م0144