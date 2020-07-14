سكاكا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس.نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف ممثلاً بلجان التوطين والتفتيش أمس ، جولات تفتيشية على عدد من المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال .وشملت الجولات التفتيشية عددًا من المجمعات التجارية في مدينة سكاكا بمشاركة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالجوف نايل عبد العزيز الرويلي ، ومدير مكتب عمل الجوف نفال البقمي وعدد من مفتشي الفرع، إلى جانب الرفد الأمني والجهات المختصة ذات العلاقة.وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالجوف استمرار الحملات الرقابية في جميع محافظات المنطقة ، داعيا الجميع الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق " معاً للرصد "عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، وسيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل بمنطقة الجوف.// انتهى //16:35ت م0145