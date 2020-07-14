مكة المكرمة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأطلق مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش وجمعية التنمية الأسرية بمكة فعاليات المبادرة المجتمعية "نعود بحذر" بمكة المكرمة.وتهدف المبادرة التي تستمر لمدة أسبوع إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع بثقافة التباعد الاجتماعي والتثقيف الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، إلى جانب توزيع 10 آلاف حقيبة صحية تحتوي على كمامات ومعمقات للأيدي وسجادة صلاة ومنشور توعوي, وذلك في عدة مواقع من أسواق ومساجد ومداخل مكة المكرمة.وأنتجت الجهات المنظمة تزامناً مع المبادرة مقاطع توعوية قصيرة بخمس لغات عالمية يتم بثها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي, بالإضافة إلى تركيب عدد من اللوحات والملصقات والإرشادية والتوعوية, إلى جانب تقديم معلومات كافية عن تطبيقي تباعد وتوكلنا لرواد تلك المواقع.وثمّن رئيس مجلس إدارة اللجنة ببطحاء قريش الدكتور عصام بن هاشم الجفري ما تقدمه حكومة الرشيدة من جهود متواصلة لحماية المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن طريق العودة للحياة الطبيعية تبدأ بحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها سابقاً الجهات المختصة.// انتهى //16:36ت م0146