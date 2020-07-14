الدمام 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليه 2020 م واسقدم قسم الطوارئ بمستشفى حفر الباطن المركزي، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، خدماته العلاجية والتشخيصية لـــ 40136 مراجعاً .وبلغ عدد المستفيدين من خدمات العلاج الكيميائي 121 مستفيداً ، وتخطى عدد الفحوصات المخبرية من "تحاليل أمراض الدم والتحاليل الكيميائية" 80264 فحصاً فيما تجاوزت عدد الفحوصات الإشعاعية 19545 فحصاً ، وأجريت 704 عمليات جراحية ما بين عمليات جراحية كبرى وصغرى، فيما وصل عدد جلسات الغسيل الكلوي بمركز ديافرم بالمستشفى 5662 جلسة.وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم جميع الخدمات العلاجية والوقائية في مختلف التخصصات لجميع أفراد المجتمع خلال جائحة كورونا المستجد Covid-19 .// انتهى//.16:38ت م0147